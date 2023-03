Twee mensen doodgestoken bij islamitisch centrum in Lissabon

De politie heeft de man in zijn been geschoten omdat hij het mes niet wilde laten vallen. Daarna is hij overmeesterd, opgepakt en naar het ziekenhuis gebracht. CNN Portugal zegt dat er ook gewonden zijn, maar om hoeveel mensen het gaat en in welke toestand ze verkeren is onbekend.

Er is nog veel onduidelijk over deze aanval. De Portugese premier Antonio Costa zegt dat alles erop wijst dat de dader alleen handelde. Maar hij vindt het te vroeg om vast te stellen om wat voor soort misdaad het hier gaat.

De aanval vond plaats in het Ismaili Centrum, een plek voor aanhangers van het ismaïlisme, een stroming binnen de islam. Die minderheid is vaker slachtoffer van extremistische aanvallen in landen als Pakistan.