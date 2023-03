Twee vrouwen doodgestoken bij islamitisch centrum in Lissabon

De politie, die van een terreuraanslag spreekt, kon de dader in zijn been schieten en aanhouden. De Afghaan, een weduwnaar met drie kinderen, sloeg toe in het Ismaili Centrum. Dat is een plek voor aanhangers van het ismaïlisme, een stroming binnen de islam die volgens eigen zeggen elk fundamentalisme afwijst. Die minderheid is vaker slachtoffer van extremistische aanvallen in landen als Pakistan.