Eis jeugddetentie en taakstraf voor doodschieten van 16-jarige Armando

Het incident gebeurde op zondagavond 16 januari in het ouderlijk huis van het slachtoffer aan de Sinderenstraat in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer, Armando, was in zijn borst geraakt en overleed na de komst van de ambulance.

De jongens kwamen in dat weekend op vrijdag, zaterdag en zondag in de woning bijeen om te chillen en te blowen. Een van de verdachten nam telkens een vuurwapen en munitie mee, om mee te spelen, waar ze filmpjes van maakten. Volgens de officier van justitie gingen verdachten zo onvoorzichtig met het wapen om, dat hun gedrag leek op „een onbewust Russisch roulette.”

Tijdens de zittingen achter gesloten deuren was de boodschap van de officier om van wapens af te blijven. „Er is geen enkele goede reden voor het bezit en gebruik van een wapen. Het is ook niet stoer om er filmpjes mee te maken en ermee te spelen. Dat weten deze vier verdachten inmiddels ook. Er gaan letterlijk levens kapot. In dit geval het leven van een vriend.”

De officier gaat niet uit van doodslag. In de zaken van twee verdachten zijn er volgens haar genoeg bewijzen voor dood door schuld.