Podcast Werelds! ‘Onrust Kazachstan kan Poetin er nu niet bij hebben’

Als je kijkt naar Russische invasies uit het verleden is het onwaarschijnlijk dat president Poetin Oekraïne binnenvalt. Toch is de dreiging serieus, zegt buitenlandchef Frank van Vliet in de podcast Werelds! Met collega Thijs Wolters analyseert Van Vliet het conflict aan de grens met Oekraïne en het naderende topoverleg met Moskou. Heeft Poetin zijn hand overspeeld? Verder in de podcast: de onrust in Kazachstan kan Poetin er even niet bij hebben en president Macron boft met het Franse voorzitterschap in de Europese Unie.