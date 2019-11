Halsema wil pinautomaten uit dichtbevolkte wijken Amsterdam

Bewoners rond de Pieter Calandlaan en Johan Huizingalaan zaten vorige week in de nacht van zondag op maandag rechtop in hun bed. Een enorme knal haalde hen uit de slaap. Het deed hen denken aan de eerste week van september toen ze zich ook al ’s nachts een ongeluk schrokken. De pinautomaat op de hoek van beide straten was tot tweemaal toe doelwit.

Burgemeester Halsema heeft nu aan de gemeenteraad laten weten dat zij geen pinautomaten meer in dichtbevolkte wijken wenst. De explosieven waarmee plofkrakers werken zijn buitenproportioneel zwaar en de schade is keer op keer heel groot. De stad kende in 2019 in totaal 13 plofkraken.

Losstaande pinkiosken leiden in haar optiek echter ook niet tot de oplossing. De burgemeester schrijft: „Het is nodig om Geldmaat (faciliteerder van pinautomaten) te helpen in hun zoektocht naar alternatieve locaties. In wijken is immers nog altijd behoefte om op een redelijke afstand geld te kunnen pinnen. Losstaande pinkiosken zijn als alternatieve locatie naar mening van het college niet opportuun. In uitzonderlijke situaties, wanneer overige alternatieve locaties geen soelaas bieden, kan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel beoordelen en besluiten of een pinkiosk passend is.

Halsema hoopt op een betere samenwerking met het bedrijfsleven. ,,Geschikte alternatieve locaties zijn geldautomaten buiten de directe omgeving van bewoners, zoals bijvoorbeeld standalones in de detailhandel en openbare gebouwen of gevelautomaten in winkelcentra, openbare gebouwen en kantoren. Deze locaties zitten vaak al in omgevingen met veel economische activiteit. Medewerking van het bedrijfsleven en (kantoor)pandeigenaren is dan ook nodig om deze opgave te realiseren. Ook wordt onderzocht of gemeentelijk vastgoed in deze opgave een bijdrage kan leveren.”