Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van… Modewereld geschokt door overlijden legendarische mannequin Tanya Trijbels

Door Barbara Plugge Kopieer naar clipboard

Tanya Trijbels Ⓒ Foto via de familie

In stilte had Tanya Trijbels de modewereld al de rug toegekeerd, maar nu is er dan het daadwerkelijke afscheid. Uit een summier overlijdensbericht in De Telegraaf blijkt dat de legendarische stermannequin, de muze van Max Heymans en vele andere couturiers en het eerste Nederlandse model dat een contract kreeg bij Dior in Parijs, 23 april op 85-jarige leeftijd is overleden. Vrienden en oud-collega’s koesteren de herinneringen.