Rutte prikt muizengaatje in de grens

De poort gaat toch open voor migranten, ’chocoladelettert’ de krant vandaag. Nou is poort een wat groot woord voor het muizengaatje dat Mark Rutte in de grens prikt om er honderd mensen doorheen te laten kruipen. Die nemen een plekje in dat toch al aan de VN beloofd was voor een vluchteling, dus netto klopt de boekhouding van Rutte weer.