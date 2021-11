Winkels bestempelen extra coronamaatregelen als symboolpolitiek

Een van de maatregelen die rondzoemt is het sluiten van winkels en horeca om 19.00 uur. Een woordvoerder van INretail benadrukt dat vanuit de winkelbranche voorstellen zijn ingediend bij het OMT en het kabinet. Dan gaat het om afstand houden, mondkapjesplicht, spatschermen, een maximaal aantal bezoekers per winkel en looproutes. Maatregelen die volgens INretail de beste manier zijn om besmettingen te voorkomen, maar die ook het meeste draagvlak hebben.

INretail wijst er andermaal op dat winkels als doorstroomlocatie „nooit op het lijstje” hebben gestaan van besmettingshaarden. Volgens INretail zijn winkels goed voor 0,7 procent van de besmettingen. INretail roept het kabinet op de voorstellen uit de sector serieus te nemen. Verder verwacht de organisatie snel meer duidelijkheid voor zijn leden. „En dan is het nog afwachten wat er letterlijk wordt uitgesproken vanavond”, aldus een zegsman.

Vroege sluiting winkels ’niet onoverkoombaar’

Eus Peters, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), merkt ook op dat afstand houden en mondkapjesplicht zoals het OMT voorstelt het meest werkbaar is. Dat winkels om 19.00 uur zouden moeten sluiten is volgens hem niet onoverkoombaar. „Als het nodig is, is het nodig.”

Waar hij minder over te spreken is, is de eventuele invoer van het coronatoegangsbewijs voor het betreden van niet-essentiële winkels waarvoor ook een voorstel voor wetswijziging bij de Raad van State ligt. Volgens hem is die maatregel niet-uitvoerbaar. Niet alleen hebben veel winkels niet de mankracht om iemand aan de deur op QR-codes te laten controleren. Het scannen daarvan houdt ook de doorstroom op.

Mankementen aan coronatoegangsbewijs

Verder zitten er volgens hem veel mankementen aan het coronatoegangsbewijs. Iemand met corona kan alsnog een geldige QR-code hebben. Daarnaast is het volgens Peters geen gesloten systeem.

Wat volgens de RND ook niet werkt is het verschil tussen niet-essentiële winkels en essentiële winkels waarvoor mogelijk andere regels gaan gelden. Bij de bakker en de slager zou een mondmasker en afstand houden voldoende zijn. Ga je een deurtje verder naar de parfumerie, dan is een QR-code verplicht, maar een mondkapje niet nodig. Volgens Peters moet gewoon één lijn worden getrokken.