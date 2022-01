Kabinet maakt 20 miljoen vrij voor Afghanistan

De 20 miljoen euro wordt gestort in een Afghanistan-fonds van de Verenigde Naties. Zowel Schreinemacher als minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra benadrukken dat de humanitaire situatie in Afghanistan zorgwekkend is.

Meerdere Kamerleden vrezen dat met aanhoudende noodhulp aan Afghanistan het regime van de radicaalislamitische Taliban wordt gelegitimeerd. „Op het moment dat de internationale gemeenschap onderwijs, zorg en andere zaken blijft financieren hoeft de Taliban dat zelf niet te doen. Dan kunnen zij zich richten op het kopen van wapens en het uitbreiden van hun militaire capaciteit”, zegt bijvoorbeeld VVD-Kamerlid Brekelmans. „Daarom moet wij niet structureel al die basisdiensten voor onze rekening nemen.”

„Een van de criteria is dat bemoeienis van de Taliban uit den boze is, maar hoe gaan we dat controleren?”’ zegt ook D66’er Hammelburg. „Geen enkele partij wil dit geld geven aan de taliban”, zegt ook CDA’er Mulder. Ze wil van de minister weten hoe je ’pragmatisch de Taliban niet erkent, maar wel zorgt dat het geld bij de mensen terechtkomt’.

„Nederland is op geen enkele manier voornemens om het Taliban-regime te erkennen”, zegt Hoekstra, die ook worstelt met dit dilemma. „Tegelijkertijd is het zo dat in een uiterste situatie van noodhulp je in de ogen van sommigen die in dat land wonen, niet kan uitsluiten dat je in hun ogen bijdraagt aan het ondersteunen van dat regime. Dat is een ingewikkelde balans.”