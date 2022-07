Levan V. (31) vijf maanden in cel voor ’needle spiking’ op Haags festival

Levan V. is de eerste die zich voor dit betrekkelijk nieuwe fenomeen voor de rechter moest verantwoorden. Op 18 juni van dit jaar stak hij een 45-jarige vrouw met een naald in de achterkant van haar bovenbeen tijdens het dancefestival Den Haag Outdoor in het Zuiderpark.

De vrouw voelde er zelf niets van, maar getuigen zagen het gebeuren en waarschuwden haar. De medische dienst van het festival en eerste hulpartsen in het Haga ziekenhuis constateerden een prikgaatje in haar been. Volgens de getuigen zou Levan V. nog meer mensen hebben gestoken met de naald.

Zelf ontkende Levan V. mensen te hebben gestoken. Hij bleek wel een injectiespuit op zak te hebben. Die had hij gebruikt om zichzelf te injecteren met een mengsel van crack en heroïne, omdat hij kiespijn had, beweerde Levan V.

Eerder zou hij tegen de beveiligers van het festival die hem in de kraag grepen hebben beweerd dat hij suikerziekte had, en daarom met een injectiespuit op zak liep. Dat was een misverstand door zijn slechte Engels, beweerde Levan V. dinsdag bij de politierechter. Hij had alleen meerdere malen „sugar, sugar” gezegd, om aan te geven dat hetzelfde type injectiespuit wordt gebruikt door diabetespatiënten.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van drie maanden, maar dat vond de politierechter geen recht doen aan de ernst van het incident. „Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat niet wordt getolereerd wat u heeft gedaan. Dit moet gewoon stoppen.”

Hoger beroep

Levan V. gaat in hoger beroep, zei hij meteen na de uitspraak. „Ik ben onschuldig. Ik heb nog nooit iemand kwaad gedaan of beschadigd.”

Zijn advocaat Pieter Hoogendam bekritiseerde het gebrekkige onderzoek naar de kwestie. Zo zijn er geen rapporten van de medische dienst van het festival, en evenmin van de eerste hulpartsen van het Hagaziekenhuis. In tegenstelling tot de officier van justitie vond de advocaat het helemaal niet zo duidelijk dat het rode plekje waarvan een foto is gemaakt, een prikgaatje is.

De rechter wees zijn verzoek om de mensen van de medische dienst en de artsen als getuigen te mogen horen af, en ook het door Hoogendam gevraagde onderzoek naar dna op de injectienaald. Volgens de advocaat is de hele zaak gebaseerd op aannames in plaats van feiten, en zou de snelheid waarmee het Openbaar Ministerie deze zaak voor de rechter wilde brengen niet ten koste mogen gaan van de zorgvuldigheid.

Onzekerheid over HIV of hepatitis

Het slachtoffer dat aanwezig was in de zittingszaal zit voorlopig nog in onzekerheid over de vraag of ze door de vervuilde naald besmet is geraakt met HIV of hepatitis. Pas in oktober krijgt ze daarover zekerheid. Haar onzekerheid, de ontstane onrust in de samenleving en het zwijgen van Levan V. over zijn motieven, rekende de politierechter de Georgiër zwaar aan. „Tijdens een festival moet je onbezorgd genieten en niet steeds over je schouder hoeven kijken”, vond hij.