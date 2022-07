Verdachte prikincidenten Haags dancefestival voor de rechter

Het OM verdenkt de 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats ervan op het festival meerdere mensen te hebben geprikt met een injectienaald. De verdachte die ter plekke werd aangehouden, had een injectiespuit bij zich met daarin restanten van een substantie. Na onderzoek bleek de naald stoffen te bevatten die voorkomen in cocaïne, heroïne en versnijdingsmiddelen. Drie vrouwen hebben aangifte gedaan. Niemand is buiten bewustzijn geweest.

De laatste tijd zijn er vaker meldingen van mensen die zeggen tijdens het uitgaan met een naald te zijn geprikt en die vermoeden dat ze met drugs zijn ingespoten. Over het fenomeen needle spiking is veel onduidelijk. De politie zegt dat mensen die denken dat ze zijn gedrogeerd zo snel mogelijk medische hulp moeten zoeken. Het Trimbos-instituut adviseert daarnaast om snel de eigen urine op te vangen. Drugs verdwijnen na verloop van tijd uit het lichaam en zo is de kans groter dat sporen ervan worden gevonden.