Duitse recherche: geen link verdwijning Jaïr en moord Maddie

Dat laat de politie Den Haag aan De Telegraaf weten. In de zomer van vorig jaar ging een delegatie van het Haagse coldcaseteam naar Duitsland om de verdwijningszaak van Jaïr voor te leggen. Het jongetje verdween in de zomer van 1995 van het strand van Monster bij Den Haag.

De politie benadrukte destijds al dat er geen enkele concrete aanwijzing was voor een verband tussen beide zaken, maar gezien het feit dat B. zich aan jongere kinderen zou vergrijpen is wel serieus onderzocht of B. toen in Nederland was.

’Naar aanleiding van de aanhouding van de Duitser die is opgepakt voor de verdwijning van Madeleine McCann, heeft het coldcaseteam in De Haag in het kader van de verdwijning van Jaïr Soares (augustus 1995) contact gelegd met de Duitse autoriteiten. Na onderzoek is de Duitse politie tot de conclusie gekomen dat er geen aanwijzingen zijn van enige betrokkenheid van de aangehouden Duitser bij de verdwijning van Jaïr Soares’, zo laat de politie weten.

Het onderzoek naar de 7-jarige Jaïr werd in het voorjaar van 2019 heropend. De politie gaat ervan uit dat het jongetje is ontvoerd en niet meer in leven is; ze houdt rekening met een seksueel motief. Hernieuwde aandacht voor de zaak leverde meer dan vijftig tips op.

