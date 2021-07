Paus in ziekenhuis voor ’geplande operatie’ aan dikke darm

Ⓒ ANP/HH

ROME - Paus Franciscus is zondagmiddag opgenomen in een ziekenhuis in Rome voor een „geplande operatie” aan zijn dikke darm. Dat heeft woordvoerder Matteo Bruni van het Vaticaan bekendgemaakt. Wanneer de operatie van de 84-jarige kerkvader exact zal plaatsvinden is niet bekend. Bruni laat weten dat er een verklaring komt na afloop van de operatie.