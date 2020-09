Explosieve toename drugslabs: snelle groei crystal meth

De toename blijkt uit een analyse van de landelijke eenheid van de politie die aan De Telegraaf is verstrekt en deze week naar buiten wordt gebracht. De toename sluit aan de op de waarschuwing van de baas van de landelijke recherche, Andy Kraag en portefeuillehouder drugs van de nationale politie, Max Daniel. in mei in De Telegraaf. Ze lieten toen weten dat vooral het aantal ontmantelde labs waarin de verwoestende drugs crystal meth wordt gemaakt, sterk toeneemt. Ook waarschuwden ze voor de groeiende invloed van Mexicaanse drugskartels in ons land, na informatie hierover uit onderzoeken en tips.

Tot juli werden in Nederland 65 drugslabs ontdekt. In de eerste zes maanden van vorig jaar waren dat er 40. Ook na juni zijn er vele drugslabs ontmanteld. Een van de meest spectaculaire was de ontdekking van een groot ondergronds lab voor de productie van crystal meth in Montfort. De productielocatie was verdeeld over zes geschakelde zeecontainers en bedekt met een laag dijkverzwaringsklei. De locatie en de ingang van het lab waren volledig afgeschermd.

Razendsnelle groei

Een van de meest opvallende veranderingen binnen de wereld van de synthetische drugs in de afgelopen maanden is de razendsnelle groei van het aantal meth-labs. Dit jaar zijn er al 18 van dit soort labs ontdekt. Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Meth levert aanzienlijk meer op dan de productie van xtc en amfetamine.

Vorig jaar werden voor het eerst ook Mexicanen ontdekt in labs. Dit jaar volgden nog meer arrestaties van Mexicanen. De pillenboeren in Nederland blijken moeiteloos te zijn overgeschakeld op de productie van crystal meth en hebben daarvoor kennis uit Mexico in laten vliegen. Ook zijn er steeds meer cocaïnewasserijen, waar coke uit goederen wordt gehaald waarmee het in bronlanden is vermengd. Door een chemisch proces worden de drugs hier bijvoorbeeld uit kleren gewassen. De kleren zijn eerder ondergedompeld in vloeibare coke.

EncroChat

Begin juli maakte de politie bekend dat er door het onderzoek naar EncroChat, 26Lemont, maar liefst 19 drugslabs en 1200 kilo meth is gepakt. Osporingsdiensten konden door het kraken van de versleutelde communicatiedienst EncroChat live met criminelen meelezen over hun activiteiten. Na juli zijn nog meer labs ontdekt en drugs in beslag genomen door EncroChat. De provincies waarin de productie het hardst groeit, zijn Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Drenthe.

In een loods aan de Noorderkreekweg in Lepelstraat heeft de politie een drugslab aangetroffen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Het aantal plekken waar chemisch afval uit labs is gedumpt is gedaald in vergelijking met vorig jaar. Tot dusver ging het om ontdekte 75 locaties. Volgens de politie wordt meer afval rechtstreeks geloosd in de natuur en in waterputten en is daardoor niet meer vindbaar. Ook wordt er meer afval per locatie gedumpt.

Miljarden omzet

De nationale politie probeert nu in kaart te brengen wat ongeveer de omzet is van alle drugslabs in Nederland, zegt portefeuillehouder Drugs van de Nationale Politie, Max Daniel. In 2018 becijferde de Politieacademie dat er in 2017 voor zeker 18,9 miljard euro aan xtc en amfetamine werd geproduceerd. Nu wordt opnieuw een berekening gemaakt met ook de omzet van de methlabs en cokewasserijen erbij.

Nagelstudio’s

Daniel zegt dat een van de tactieken bij de bestrijding van de drugsproductie, het controleren van de grondstoffenstromen is. Er zijn jaarlijks honderdduizenden liter grondstoffen nodig om de labs draaiend te houden. „De samenwerking met landen die hofleverancier zijn, zoals India en China, loopt niet optimaal. Daarnaast zijn de grondstoffen doorgaans legaal. We kijken in Nederland vooral naar bedrijven die verdacht veel grondstoffen kopen. Bijvoorbeeld aceton door nagelstudio’s. Die stof wordt gebruikt door cokewasserijen. Verdachte aankopen kunnen ons naar producenten leiden.”