Peperdure Audi opgeblazen: 5000 euro voor gouden tip

De opgeblazen motorkap van het vrij dure voertuig. Ⓒ ERALD VAN DER AA

PRINSENBEEK - Een peperdure Audi is in het Brabantse Prinsenbeek opgeblazen. De eigenaar is ziedend en looft een beloning van vijfduizend euro uit voor de gouden tipgever. „Gun ons het plezier van gerechtigheid”, schrijven ze op sociale media.