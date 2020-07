Hardrijder geeft bizarre reden: ’Vocht met slang in auto’

Dat schrijft Queensland Police Service dinsdag.

Volgens de Australische nieuwssite had het dier zich tijdens de rit om het been van de man gekruld. ’Jimmy’, zoals de man zichzelf noemt, had zijn auto aan de kant gezet, de slang gedood met zijn mes en toen het dier achterin de wagen gegooid. Hij was met hoge vaart richting het ziekenhuis vertrokken. Tot hij werd aangehouden door de agenten.

Om de automobilist te helpen liet de politie een ambulance komen. De dienders bleven bij de man wachten tot de ambulancebroeders er waren. In gesprek met de politie zegt Jimmy ’nog nooit zo blij te zijn geweest de politie te zien’: „Het was doodeng.”

In een persbericht schrijft de politie van Queensland dat de Australische bruine slang één van de dodelijkste slangensoorten is ter wereld. De slangen zijn een beschermd dierensoort volgens de wet van Queensland, maar de politie spreekt in het geval van Jimmy over een ’uitzonderlijke situatie’.