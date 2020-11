Uitspraak zaak Nicky Verstappen op internet: namen weggepiept

Tegen verdachte Jos B. is een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging geëist. De 58-jarige Limburger wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky in 1998. B. ontkent iedere betrokkenheid, zijn advocaat pleitte voor vrijspraak.

De rechtszaak tegen B. nam meerdere dagen in beslag. Op de eerste dag kwam de Limburger na jaren zwijgen met een verklaring. Hij erkende het lichaam van de 11-jarige jongen te hebben gevonden, maar Nicky was toen al dood volgens B. Hij heeft dat naar eigen zeggen nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft.

De 11-jarige Nicky uit Heibloem verdween 10 augustus 1998 toen hij op zomerkamp was op de Brunssummerheide in Limburg. Een dag later werd zijn lichaam een kleine 1,5 kilometer verderop gevonden. Lang leek de zaak onopgelost te blijven, tot B. twee jaar geleden naar voren kwam uit een DNA-onderzoek. Zijn DNA was aangetroffen op de onderbroek en pyjamabroek van Nicky. B. had niet meegewerkt aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match uit naar voren. Na een klopjacht werd hij aangehouden in Spanje.