Groninger gechanteerd na afspraak met 15-jarige: ’Ik ben geen pedojager, maar pedostopper’

Door Daniëlle Molenaar Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

ASSEN - Een 25-jarige verdachte heeft een man in Haren gedreigd met openbaarmaking van erotische chatgesprekken die hij had met een 15-jarige jongen. De inwoner van Haren sprak bij een bushalte in zijn woonplaats met de minderjarige jongen af. Daar dook plotseling ook de verdachte uit Vianen op.