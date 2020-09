Cancelcultuur eist slachtoffer in kunstwereld

Het kunstwerk ’Destroy my face’ dat door het skatepark in Breda wordt verwijderd na klachten van anonieme activisten.

Breda - De ’cancelcultuur’ heeft zijn eerste slachtoffer gemaakt in de Nederlandse kunstwereld. Een Bredaas skatepark heeft het werk Destroy my face moeten verwijderen onder druk van anonieme activisten. Zij zien er vrouwenhaat in, terwijl kunstenaar Erik Kessels de wereld van cosmetische chirurgie een spiegel wilde voorhouden.