Analyse – ontwikkelingen rond corona Burger wil duidelijkheid van kabinet en RIVM

AMSTERDAM - Waar gaan we naartoe met corona? Die vraag werpt al anderhalf jaar een schaduw over Nederland. Dat het kabinet in maart en april vorig jaar een ’intelligente lockdown’ instelde, was voor de meeste Nederlanders nog wel te begrijpen. Ons land werd verrast door corona, waarna de ziekenhuizen overstroomden en ’code zwart’ niet ver weg was.