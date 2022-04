Rusland dreigt Westen met ’onvoorspelbare gevolgen’: moeten we bang worden?

Buitenland

LIVE | Belastingparadijs Jersey bevriest 7 miljard aan activa van Roman Abramovitsj

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu zeven weken. De verwoesting in het land is enorm. De Amerikaanse president Joe Biden heeft het Russische leger beticht van „een genocide” in Oekraïne. Lees hier de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.