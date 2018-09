Bizarre fietsen op een rij

Oude fiets

'Op een oude fiets moet je het leren', zo luidt het gezegde toch? De leeftijd van 'deze dame' is onbekend, maar meneer maakt er graag een ritje mee. Weird...

Van de pot gerukt

Onder het mom van: nu ik er toch zit...

Stalen ros

Met recht een stalen ros. Eigenlijk wel cute, dit blauwe paardje. Mits -ie van een kind is. Anders wordt het toch een beetje raar.

BiCIRKEL

Ziet er best tof uit, deze ronde rakker... Maar gebruikelijk is -ie niet. 'I want to ride my biCIRKEL...'

Zaagmans

Oké, nu wordt het bizar. In Rusland werd deze Chainsaw Bike gefabriceerd. WAAROM?!

Bicyclesaures Rex

Onschuldiger is dit exemplaar, al is dit toch ook een redelijke blikvanger.

Stapelfiets

Zeg je nee, dan krijg je er... twee! En dan wordt ook nog je petje vastgehouden. Of je krijgt tegelijkertijd een hoofdmassage? Joost mag 't weten.