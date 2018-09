Olieprijs zakt op piek Irak

In mei is de grootste hoeveelheid sinds mei vanuit de havens van Irak geëxporteerd.

Irak is in grootte de tweede producent binnen oliekartel OPEC. Brentolie, de meeste gebruikte in Europa, zakte bijna 3% rond half twaalf, tot rond $49 per vat.

OPEC wil een prijs van rond $60 per vat dit jaar, vooral door productiebeperkingen.