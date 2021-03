Heropenen terrassen ’ludieke’ actie, er wordt niet geserveerd

Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep van horeca-uitbaters is die regel onzinnig voor de buitenruimtes. Dat willen ze laten zien door dinsdag hun terras opgepoetst en wel buiten zetten. Veel terraseigenaren verzinnen er een opvallende actie bij om zoveel mogelijk aandacht te trekken.

Eerder was het de bedoeling dat er ook bediend zou worden, maar gebleken is dat de meeste ondernemers geen zin hebben in een coronaboete van 4000 euro of in ruzie met de overheid. Burgemeesters die ingelicht werden over de terrassenactie zeiden zonder uitzondering dat ze gaan handhaven als er geserveerd wordt op terrassen, want dat is binnen het coronabeleid verboden. „Ik heb veel begrip voor de ondernemers, maar ik kan in Breda niet toelaten wat elders gewoon verboden is”, aldus burgemeester Paul Depla van Breda.

Tal van afdelingen riepen de horecabazen in het weekend al op om ingrijpen van politie of handhavers te voorkomen. „We staan te trappelen om te beginnen aan een heel mooi seizoen. Het is de hoogste tijd. Gasten ontvangen op een terras met de nodige coronamaatregelen is veel veiliger dan toelaten dat er grote groepen in parken neerstrijken”, aldus Jan van Hooijdonk, voorzitter van KHN afdeling Arnhem/Renkum. „Maar we gaan niet oproepen tot het plegen van een strafbaar feit”, zegt voorzitter Ruud Keinemans van KHN-afdeling Zaanstreek.

Keinemans vindt een terras buiten zetten ook niet zo’n goed idee, net als burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem: „Zeer ongewenst en onverstandig. Uitzetten van terrasmeubilair zou passanten kunnen verleiden om daar met zelfgekochte drank en hapjes bij elkaar te gaan zitten. We moeten nu juist samen volhouden”, aldus Marcouch. Ook in plaatsen als Apeldoorn, Deventer, Groningen en Nijmegen klinken dergelijke twijfels. Steden als Haarlem, Middelburg en Hoorn doen helemaal niet mee met de actie. Ook het toeristische Giethoorn haakte af, maar wil wel een „proeftuin voor de horeca” worden, zoals burgemeester Rob Bats heeft voorgesteld.

Het Veiligheidsberaad van de burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio praat maandag met de ministers Grapperhaus (Justitie) en De Jonge (Corona) over versoepeling van onder meer het terrassenbeleid.