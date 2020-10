Bijna 1500 coronapatiënten in ziekenhuis, meer mensen verplaatst

Vanwege de drukte in de ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 35 mensen overbracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal sinds het hervatten van de spreiding drie weken geleden. „De druk op de ziekenhuizen neemt toe”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

De drukte is het grootst op verpleegafdelingen. Die behandelen nu 1174 mensen, 41 meer dan op dinsdag. Op de intensive cares liggen nu 301 patiënten wegens corona, 24 meer dan op dinsdag.

