Dader woonbootmoord terug de cel in na doorboren woning tijdens vluchtactie politie

S. was veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar voor de moord op Jan Popke Karsten in 2007 in Zwolle. Hij werd op zijn woonboot met 36 steken met een schroevendraaier en een mes gedood. H. kwam september 2017 voorwaardelijk op vrije voeten maar moest zich wel aan meerdere voorwaarden houden, zoals geen alcohol drinken en het volgen van een dagprogramma. Na het ongeluk raakte hij zijn baan en woning kwijt.

„Omdat hij zich hier naar het oordeel van de rechtbank niet aan de voorwaarden heeft gehouden, moet de man alsnog een deel van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling uitzitten. Deze beslissing van de rechtbank zegt niets over een eventuele vervolging voor het binnenrijden van de woning in Bergentheim”, aldus de rechtbank. Het is aan het Openbaar Ministerie of hij daarvoor vervolgd wordt.

S. reed begin mei met hoge snelheid een woning binnen en kwam met zijn auto op zijn kop in de woonkamer terecht. De aanwezige bewoners, een 56-jarige man en een 53-jarige vrouw, zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Ook H. moest naar het ziekenhuis. Hij was op de vlucht voor de politie nadat hij een stopteken had genegeerd.