Taakstraf voor sint die naaktfoto’s naar meisjes stuurde

Hij stuurde de seksueel getinte foto’s en filmpjes van zichzelf en een andere man tussen augustus 2018 en januari 2019 onder meer naar een toen 13-jarig meisje, dat daarvan walgde en zich schaamde. Ook een net 18-jarige kreeg de afbeeldingen. Zij kende de man en zijn vrouw persoonlijk en raakte door de ongevraagde berichten boos en in de war, bleek tijdens de behandeling van de zaak.

De man kwam aan de nummers van de meiden door in een groepsapp voor de sinterklaasviering in het dorp te zitten, schrijft de Gelderlander. Onder meer een moeder van een lastiggevallen minderjarig meisje deed aangifte tegen hem. De meisjes zeggen het vertrouwen in mannen verloren te hebben. De hulpsint heeft spijt betuigd en is inmiddels in therapie.

Grenzen overschreden

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij de grenzen van de meisjes heeft overschreden en heeft er geen vertrouwen in dat hij zoiets in de toekomst niet meer zal doen. Daarom krijgt hij ook een voorwaardelijke celstraf, met een proeftijd van drie jaar.