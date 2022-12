Rotterdammers verdacht van witwassen tientallen miljoenen euro’s

De mannen van 39 en 38 jaar zijn eind november op Schiphol opgepakt. De rechter-commissaris in Den Bosch heeft donderdag hun voorarrest verlengd. De twee verdachten verbleven veelal in het buitenland, de criminele handelingen vonden volgens het OM onder meer plaats in Nederland. In het onderzoek heeft de politie ook twee woningen in Rotterdam doorzocht.

Crimineel ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit, aldus het OM. „Daarbij worden, binnen een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers, grote hoeveelheden contant geld verplaatst of omgezet in cryptovaluta. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten.” Justitie ziet een ondergrondse bankier als „een sleutelfiguur en cruciale schakel” in de georganiseerde misdaad.