In plastic verstrikte vogel net op tijd gered: ’Geluk gehad, meeste sterven op zee’

Een wandelaar trof de grote zeevogel zaterdag aan langs de waddendijk en sloeg alarm. Jan-van-genten leven op open zee en worden bijna nooit gezien in de Waddenzee. Deze vogel heeft ergens in zee een plastic net opgepikt, van het type dat gebruikt wordt voor het bij elkaar houden van bijvoorbeeld uien of haardhout. Het zat om zowel de poot als de snavel van het dier gewikkeld, waardoor het geen vis meer kon vangen.

Ecomare

De jan-van-gent kan nu aansterken in de opvang van Ecomare. De dierverzorgers voeren hem onder dwang, want hij eet nog niet zelf. De vogel wordt momenteel in de vogelquarantaine verzorgd, maar zodra het kan gaat hij naar de vaste groep jan-van-genten. Het contact met soortgenoten blijkt een positieve invloed te hebben op het herstelproces van deze zeevogels.

Er komen regelmatig verstrikte dieren in de opvang van Ecomare terecht. De woordvoerder wijst er echter op dat dit maar een klein deel is van alle dieren die het slachtoffer worden van zwerfvuil op zee. Het grootste deel van hen sterft op zee.