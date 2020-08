Meisje (4) drijft met opblaasbare unicorn Griekse zee op

Het incident deed zich voor bij Antirrio, in de Golf van Korinthe. Toen de ouders in de gaten kregen dat hun dochtertje uit het zicht verdwenen was, alarmeerden ze de havenautoriteiten die op hun beurt contact zochten met de kapitein van de lokale ferry.

Het was deze kapitein die het meisje lokaliseerde en haar langzaam naderde met zijn ferry, zo meldt de Greek City Times. Andere medewerkers wisten het meisje uit het water te tillen en te herenigen met haar ouders.

Op beelden, gemaakt door omstanders, is te zien dat het meisje niet echt in de gaten lijkt te hebben in wat voor gevaarlijke situatie ze zich begeeft; ze blijft rustig op haar unicorn zitten.