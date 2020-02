Deel van gevel op de weg in Tilburg, een persoon gewond

Ⓒ Joey Nijenhuis

TILBURG - In Tilburg is zaterdag iemand gewond geraakt doordat een deel van de gevel van een gebouw op de weg terechtkwam. Volgens de politie is de harde wind mogelijk de oorzaak van het loskomen van een stuk van de gevel op de T-splitsing van de Spoorlaan, Gasthuisring en Hart van Brabantlaan.