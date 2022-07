Vrouw verdiende geld over rug van dakloze: 1 jaar gevangenisstraf

De dakloze man die in het leger zou hebben gediend, had Katelyn McClure zijn laatste twintig euro voor een tankbeurt gegeven, toen zij ’s nachts zonder benzine kwam te zitten. Hierna besloot zij om met haar ex-vriend een GoFundMe-pagina aan te maken om deze man te helpen. Zo’n 14000 mensen doneerden in totaal bijna 400.000 euro. Het bleek echter niets meer dan een ordinaire oplichterstruc, want de man zou maar bijna 74.000 euro van het totaal hebben gekregen.

Het stel had de man in werkelijkheid al een maand eerder ontmoet toen hij aan het bedelen was. Het verhaal was verzonnen om mensen om te tuin te leiden. Het gestolen geld ging naar verluidt op aan uitjes naar het casino, dure auto’s en luxueuze spullen.

Het duo viel door de man toen de dakloze man haar toenmalige vriend aanklaagde. Haar toenmalige vriend, McClure, ging in 2019 al akkoord met een gevangenisstraf van vijf jaar voor diefstal.