’We leven nu eenmaal in een cultuur van boosheid’ Experts somber over stoppen hooliganterreur: ’Dit houdt nog jaren aan’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

De bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax moest woensdagavond tijdelijk worden gestaakt nadat Ajacied Davy Klaassen vanuit het publiek met een aansteker was bekogeld. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Spelers die worden aangevallen en zelfs verwond, illegaal vuurwerk dat voor dikke rookwolken zorgt, wedstrijden die worden gestaakt, fakkels op het veld: 2022/2023 zal de boeken ingaan als het seizoen waarin het voetbalgeweld in alle hevigheid oplaaide. Voorlopig dieptepunt is de hoofdwond die Ajacied Davy Klaassen woensdagavond opliep in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord, nadat hij door een voorwerp van de tribune werd geraakt. Hoe stoppen we de hooliganterreur?