Agent overleden die door trein werd aangereden toen hij man van het spoor probeerde te redden

De 46-jarige Graham Saville werd donderdag 24 augustus vlak voor 19.00 uur opgeroepen in een woonwijk in het Britse Balderton. Hij reageerde op een oproep dat er een man op het spoor in gevaar zou zijn. Toen Saville de man probeerde te redden werd hij aangereden door een trein. Hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De man op het spoor raakte ook gewond, maar zijn verwondingen bleken niet levensbedreigend.

Dinsdagavond maakte de politie bekend dat Saville aan zijn verwondingen overleden is. „Graham was een enorm gerespecteerde en populaire collega en zijn dood tijdens zijn dienst is een enorme schok voor ons allemaal”, schrijft de politie in een verklaring. „Hij ging aan het werk om de bevolking van Nottinghamshire te beschermen, en het getuigt van zijn moed en toewijding als politieagent dat hij dodelijk gewond raakte toen hij probeerde het leven van een andere man te redden.”