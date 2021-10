Agent lost waarschuwingsschot Man zonder rijbewijs ramt drie politiewagens tijdens wilde achtervolging door Limburg

Illustratieve foto. Ⓒ ANP / Hollandse Hoogte / Venema Media

HERTEN - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in Herten bij Roermond een man aangehouden die na het negeren van een stopteken in Venlo op de vlucht sloeg en een spoor van vernieling achterliet. Bij de aanhouding heeft een agent een waarschuwingsschot gelost.