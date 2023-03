Ko Bo Kyi: ’Geuzenpenning is een erkenning voor ons harde werk’

Vanaf de grens in Thailand vertelt hij hoe de militairen probeerden zijn wil te breken toen hij als 25-jarige student werd gearresteerd. Hij had deelgenomen aan de studentenopstand van 1988 tegen het ijzeren bewind van de toenmalige dictator Ne Win. Velen werden opgesloten. Ko Bo Kyi ontsprong de dans, maar werd twee jaar later alsnog gearresteerd. „De gevangenis is als de hel. Ik werd twee weken lang elke dag bruut afgetuigd. Iedere dag dacht ik dat het mijn laatste zou zijn.”

Martelingen

Maar het leven in de hel maakte hem juist sterker. „Voor voedsel en medicijnen achter de tralies ben je afhankelijk van anderen. Gelukkig leef ik nog. Ik studeerde stiekem Engels. We overleefden de gruwelijke martelingen. We hebben veel geleerd in de gevangenis. Ik ben ervan overtuigd dat we de strijd tegen de junta zullen winnen.”

De generaals hielden Myanmar meer dan vijftig jaar lang in een ijzeren greep, totdat het land zich vanaf 2011 opende en democratie voorzichtig begon te ontluiken. Maar het land verkeert in chaos sinds het leger twee jaar geleden de gekozen regering van Aung San Suu Kyi omver wierp. De junta slaat alle verzet hard neer, maar de bevolking vecht onophoudelijk terug met vreedzame protesten, landelijke stakingen en een gewapend burgerlijk verzet. „In twee jaar tijd heeft de junta het eigen land vernietigd. Het leger heeft in alles gefaald, inclusief de poging tot de greep naar de macht.”

Volgens AAPP zijn sinds de coup meer dan 3.000 mensen gedood, maar dit cijfer ligt in werkelijkheid vermoedelijk aanzienlijk hoger. Nog steeds worden bijna 16.500 politieke gevangenen vastgehouden. Er zijn 1,3 miljoen nieuwe ontheemden bijgekomen.

Ex-gevangenen

De 58-jarige Ko Bo Kyi richtte AAPP 23 jaar geleden in Thailand op met een groep ex-gevangenen. Sindsdien houdt de organisatie nauwgezet een lijst van politieke gevangenen in Myanmar bij, doet aan belangenbehartiging en zet zich in voor hun vrijlating. AAPP geeft ook trainingen op het gebied van mensenrechten, documentatie van mensenrechtenschendingen en rechtspraak in heel Myanmar. Ook biedt de organisatie met een team van hulpverleners geestelijke gezondheidszorg en heeft een museum.

„Deze onderscheiding van de Geuzenpenning betekent veel voor AAPP. Het is erkenning voor ons harde werk en eert degenen die hun leven op straat hebben opgeofferd, en hun vrijheid hebben opgegeven als politieke gevangenen in de revolutie. Het leven in de gevangenis is nu nog wreder dan in onze tijd.”

Vrijheid

De Myanmarezen strijden dag in dag uit voor vrijheid. „Zonder mensenrechten zal er geen vrede en verzoening komen in ons land. Ik roep de internationale gemeenschap op echt te luisteren naar wat de inwoners van Myanmar willen. Dat is heel belangrijk. Wij mannen, vrouwen en kinderen hebben al heel veel opgeofferd.”

De Geuzenpenning is bedoeld om hedendaagse vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten eer te bewijzen en te steunen. De onderscheiding is eerder toegekend aan onder meer Lawyers for Lawyers (2022), Girls Not Brides (2019), de Mexicaanse padre Alejandro Solalinde (2018) en Alice Nkom en Michel Togué (2017), twee advocaten in Kameroen die zich inzetten voor gearresteerde homo’s en lesbiennes.