Hond overleden die onder Amsterdamse tram terechtkwam

De hulpdiensten waren op grote schaal aanwezig. Ⓒ Robby Hiel

Amsterdam - Een hond is woensdagmiddag onder een tram op de Ceintuurbaan in Amsterdam terecht gekomen. Na een grote reddingsactie slaagde de brandweer er in om het dier los te krijgen. Toch overleed de viervoeter later aan zijn verwondingen.