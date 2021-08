Man steelt paard, agenten treffen Jubilee aan in zijn slaapkamer

Buurtbewoners zagen Garry Coble Jr. op het paard rondrijden, maar vertrouwden het niet en trokken aan de bel bij de politie. Toen de politie bij het huis kwam waar het paard was ondergebracht, stapten ze volgens Amerikaanse media in de huiskamer bijna in de paardenpoep. De vader van de verdachte had de deur opengedaan voor de agenten en verklaarde meteen dat zijn zoon helemaal niet in het huis hoorde te zijn.

Garry Chase Coble Jr. na zijn arrestatie. Ⓒ Oconee County Sheriff’s Office

De man zat op zijn kamer, maar was daar niet alleen. „Op dat moment zag ik een enorm paard in het midden van de slaapkamer staan”, schreef een verbaasde agent nadien in een politierapport. Het paard in kwestie, Jubilee, bleef opvallend rustig tijdens het bizarre voorval. Het dier bleek na het avontuur wel een scheurtje in zijn poot te hebben. Het paard zou zo’n zesduizend euro waard zijn.

De verdachte is aangeklaagd voor diefstal van vee en bleek ook al gezocht te worden vanwege andere misdrijven, waaronder inbraak, huisvredebreuk en diefstal. Hij is vastgezet.