Ongebruikelijk klusje voor Britse marine: uitgraven ’meest afgelegen postkantoor ter wereld’

Het postkantoor wordt sinds oktober gerund door vier vrouwen die samen met zesduizend anderen in april solliciteerden op een nogal ongebruikelijke baan. De liefdadigheidsinstelling UK Antarctic Hertigae Trust (UKAHT) zocht personeel voor het postkantoor op Goudier Island in Port Lockroy, de oudste permanente Britse basis op het Antarctisch Schiereiland.

Volgens BBC hebben de mensen die op het postkantoor werken de taak om het museum en de cadeauwinkel draaiende te houden. Ook bijzonder: ze maken onderdeel uit van het team dat het aantal pinguïns in de omgeving telt. UKAHT wil namelijk de kolonie Ezelspinguïn op Goudier Island helpen beschermen.

In korte tijd viel er afgelopen dagen ruim vier meter sneeuw. Het kantoortje was hierdoor volledig ingesneeuwd. Gelukkig was de Britse marine in de buurt, aangezien zij het continent aan het bevoorraden waren. Marinier hielpen het postkantoor uit te graven en de schade aan het dak te herstellen.