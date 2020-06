Halsema: demonstranten namen bewust risico voor zichzelf en anderen

Halsema is achteraf tot de conclusie gekomen dat de informatiepositie van de Amsterdamse driehoek, waar Halsema de voorzitter van is, niet goed was. „De driehoek beschikte niet over realistische aantallen. Dat moet in de toekomst beter. Het plein liep onverwacht en snel vol met demonstranten”, aldus de Amsterdamse burgemeester. In de brief van Halsema blijft overigens de rol van haar eigen afdeling OOV (Openbare Orde en Veiligheid) die haar adviseert bij dergelijke kwesties, volledig buiten beschouwing. Ze wijst vooral naar de aanwijzingen die ze kreeg van de politie.

„Als de driehoek informatie had gehad waaruit zou blijken dat er meer mensen naar de demonstratie op de Dam zouden komen, had de driehoek vanzelfsprekend en zoals gebruikelijk maatregelen getroffen. Denk hier bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de demonstratie naar een andere locatie, of spreiding van de demonstratie over meerdere plekken in de stad. Op basis van de verwachtte aantallen deelnemers was de Dam een geschikte locatie.”

’Gevaar escalatie en geweld’

Halsema herhaalt dat de politie geen aanwijzingen had dat het drukker zou worden dan 250 tot 300 demonstranten, terwijl er uiteindelijk twintig keer zoveel mensen verschenen. In eerste instantie spraken agenten demonstranten nog aan op het houden van 1,5 meter afstand. „De hoofdcommissaris waarschuwde mij dat de 1,5 meter afstand houden niet meer goed mogelijk was. Maar de politie adviseerde mij de demonstratie niet te ontbinden vanwege het gevaar op escalatie en geweld. Dit advies leek mij in de omstandigheden verstandig”, aldus Halsema, die daarover contact opnam met minister Grapperhaus (Justitie).

Halsema: „Om 18.00 uur werd ik door de politie geïnformeerd dat de omvang van de demonstratie snel was toegenomen tot 5.000 en oplopend aantal deelnemers. De naleving van de 1,5 meter werd daarmee op de Dam vrijwel onmogelijk omdat er simpelweg onvoldoende ruimte overbleef.”

Voor het blok gezet

Volgens Halsema had ze daarna ’een ingewikkelde keuze’: optreden kon leiden tot escalatie, geweld, paniek en verdrukking. „Tegelijkertijd betekende niet optreden een risico voor de verspreiding van het coronavirus. De politie drong er bij de organisatie op aan om de demonstratie op de afgesproken tijd te laten eindigen (18.30 uur). De politie schatte in dat uitstroom uit eigen beweging, vlak voor het einde van de vreedzaam verlopen demonstratie, een veiliger oplossing was dan handhavend optreden. Dat advies heb ik overgenomen.”

Coronatest

Ze wijst erop dat deelnemers aan de demonstratie wordt opgeroepen om extra alert te zijn op klachten die overeen met symptomen van Covid-19. „Wij adviseren alle deelnemers bij gezondheidsklachten zich te laten testen door de GGD welke vanaf 1 juni voor iedereen beschikbaar is.”