Arib weg met stille trom: geen afscheid in Tweede Kamer

Arib stuurt deze week wel een mail waarin ze officieel haar lidmaatschap van de Tweede Kamer opzegt. De oud-voorzitter ziet het niet zitten om naar de Kamer te komen om persoonlijk afscheid te nemen van haar voormalige collega’s. Dat betekent dat zij ook niet zal worden toegesproken door Bergkamp.

Een maand geleden kondigde Arib haar vertrek uit de Kamer aan. Zij voelde zich ’voor de bus gegooid’ nadat het bestuur van de Kamer een onderzoek had aangekondigd naar vermeend grensoverschrijdend gedrag door Arib. Dat onderzoek werd ingesteld op basis van twee anonieme brieven. De mededeling over het onderzoek lekte uit via de media, nog voordat Arib er door haar opvolger Bergkamp van op de hoogte was gesteld.

Arib stapt op als PvdA-Kamerlid en als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronacrisis. Arib is een van de langstzittende Tweede Kamerleden. Zij zat sinds 1998 vrijwel aaneengesloten in het parlement. PvdA-leider Attje Kuiken noemde het later ’pijnlijk’ dat Arib zich niet voldoende gesteund voelde door haar eigen partij.