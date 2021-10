Sergio K. door schreeuwende schoonmoeder op vrije voeten

Sergio K. werd in eerste aanleg veroordeeld tot 30 jaar cel vanwege betrokkenheid bij de liquidatie van Sven Prins. Het slachtoffer werd in september 2015 bij een achtervolging met meerdere salvo’s uit een automatisch vuurwapen doodgeschoten in Brunssum. De man die bij Prins in de auto zat, wist ternauwernood te ontkomen. In 2016 werden, na een undercoveroperatie van een geheim agent, drie verdachten opgepakt: Jurandy T., Xionel B. en Sergio K.

Vrijheid

Die laatste mag de uitspraak in hoger beroep, die op 11 november gepland staat, in vrijheid afwachten, zo besloot het gerechtshof maandag. Dat is opmerkelijk, want hij hoorde in september nog dertig jaar cel, gelijk aan de celstraf die hij van de rechtbank kreeg opgelegd, tegen zich eisen. Sergio K. heeft echter altijd volgehouden dat hij niet bij de liquidatie aanwezig was.

De zaak kreeg vorige maand een verrassende wending toen de schoonmoeder van Sergio K. tijdens een ingelaste pauze vanuit het publiek de achternaam van Hassan K. riep. Hij zou volgens haar betrokken zijn geweest bij de liquidatie van Sven Prins en dus niet Sergio K. Een onderzoek van justitie leidde vervolgens naar de Belg Hassan K. Bekeken wordt of hij betrokken was bij de fatale schietpartij in 2015. Het Openbaar Ministerie en de verdediging dienden maandag een verzoek in om hem te horen. Dat verzoek heeft het hof nog in beraad. In de tussentijd mag Sergio K. de ontwikkelingen in vrijheid afwachten. „Wellicht wordt er een lichtere straf opgelegd dan de tijd die K. in voorarrest heeft gezeten”, zo luidt de uitleg van het hof. K. zit inmiddels zes jaar vast.