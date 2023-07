Emotionele oproep hotelbaas Rhodos: ’Nederlanders, kom alsjeblieft nog eens terug!’

Lindos - Hij loopt van links rechts, van achteren naar voren. General manager Evangelinos zag enkele dagen geleden met pijn in het hart, maar ook vol begrip, zo’n 150 Nederlanders zijn geliefde hotel Mitsis Village verlaten, toen ze werden geëvacueerd voor de hevige bosbranden die het luxecomplex razendsnel omsingelden. Hij is inmiddels met zijn personeel keihard bezig het hotel weer ’toeristenklaar’ te maken en bezweert intussen over de persoonlijke spullen te waken die onze inderhaast gevluchte landgenoten noodgedwongen moesten achterlaten.

„De achtergebleven spullen van de mensen zijn bij ons helemaal veilig”, zegt hotelmanager Evangelinos. Ⓒ De Telegraaf