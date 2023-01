Man (69) zwaargewond door schietpartij Rotterdam

De gewonde Rotterdammer is door een omstander naar een ziekenhuis gebracht, aldus de politie. Twee verdachten zijn volgens getuigen weggereden in een witte auto. Meerdere getuigen alarmeerden de politie.

Aan het eind van de middag meldde de politie de vondst van een gestolen auto in de Luipaardstraat in Rotterdam. Zij onderzoekt of deze iets met de schietpartij te maken heeft.

De politie doet een buurtonderzoek en kijkt of er camerabeelden beschikbaar zijn. Forensisch specialisten onderzoeken sporen op de plek waar is geschoten.

