Bronnen: centrale eindexamens geschrapt

Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. Centrale eindexamens worden doorgaans afgenomen in grote zalen vol leerlingen. Dat brengt in tijden van het coronavirus grote risico’s met zich mee. Scholen krijgen daarom de vrijheid om komende maanden schoolexamens te plannen waarmee wordt bepaald of leerlingen slagen. Daarbij moet dan wel anderhalve meter afstand worden gehouden. Aan vervolgonderwijs worden volgens ingewijden geen aanvullende eisen gesteld.

Ook op basis van schoolexamens bepalen of leerlingen slagen of zakken brengt moeilijkheden met zich mee. Lang niet al die schoolexamens zijn namelijk al afgenomen. Tachtig procent van de toetsen is al gemaakt, de laatste ronde stond op het punt van beginnen toen vorige week werd besloten de scholen te sluiten.

Minister Slob (Onderwijs) gaf scholen speciaal voor die gelegenheid toestemming om weer even open te gaan, als ze zich maar zouden houden aan de richtlijnen van het RIVM. Het is nog onduidelijk hoe zich dat verhoudt tot nieuwe maatregelen die maandag door het kabinet werden ingesteld.

Het schrappen van de centrale eindexamens is een nieuwe vergaande maatregel van het kabinet, waar Slob vorige week nog liet weten alles in het werk te stellen om de bepalende toetsen door te laten gaan. Vanuit de Tweede Kamer en het onderwijs kwam stevige kritiek op dat voornemen, waar de minister nu gehoor aan geeft.

