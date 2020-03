Centrale eindexamens geschrapt

Centrale eindexamens worden doorgaans afgenomen in grote zalen vol leerlingen. Dat brengt in tijden van het coronavirus grote risico’s met zich mee. Volgens minister Slob (Onderwijs) kan dat niet in deze tijd, vooral nadat het kabinet maandag strengere maatregelen aankondigde om verspreiding van het virus te voorkomen. Bovendien zijn veel leerlingen en leraren uitgevallen waardoor de druk enorm is toegenomen, zegt de bewindsman.

Scholen krijgen daarom de vrijheid om komende maanden schoolexamens te plannen waarmee wordt bepaald of leerlingen slagen. „De eindcijfers zullen bepaald worden op basis van resultaten van schoolexamens. Er komt meer ruimte, men kan tot begin juni de tijd en ruimte nemen om ze af te ronden”, vertelt de minister. Daarbij moet dan wel anderhalve meter afstand worden gehouden. Volgens de minister is het de bedoeling dat de toetsen de komende tijd vooral op afstand worden genomen en dat de examens die echt op school moeten worden afgenomen later komen.

Ook op basis van schoolexamens bepalen of leerlingen slagen of zakken brengt moeilijkheden met zich mee. Lang niet al die schoolexamens zijn namelijk al afgenomen. Tachtig procent van de toetsen is al gemaakt, de laatste ronde stond op het punt van beginnen toen vorige week werd besloten de scholen te sluiten.

Duidelijkheid

„We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid”, zegt Slob.

Volgens de CU-bewindsman staat het besluit kansen voor scholieren niet in de weg. „Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.” Scholieren mogen bovendien herkansen en in beroep. „En er wordt een uniforme regeling vastgesteld om te beoordelen”, aldus de minister. Ondanks de ingrijpende wijziging van het schooljaar staat voor hem voorop dat het werk door kan gaan en dat er diploma’s kunnen worden uitgedeeld aan het eind van het schooljaar. „Alle leerlingen kunnen aan het werk blijven.”

Alle opties zijn volgens de CU-bewindsman onderzocht. Maar centrale examens afnemen in kleinere gezelschappen met meer ruimte tussen de tafels is voor geen geschikte oplossing. „Dat heeft ook te maken met draagvlak.”

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is blij met de maatregel. „Onder deze omstandigheden zou de voorbereiding te zeer verstoord worden en zouden er te veel ongelijke situaties tussen scholieren en tussen scholen ontstaan", aldus Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS.

Volgens Lossie luistert de minister op deze manier naar zorgen onder leerlingen. „Uit een door ons uitgezette enquête onder 25.000 eindexamenleerlingen blijkt dat de meerderheid aangeeft zich zorgen te maken over de eindexamens vanwege alle coronahectiek en het minder volwaardige afstandsonderwijs.”

Schoolexamens

Haagse bronnen bevestigden dinsdagmorgen al aan De Telegraaf dat er een streep zou gaan door de centrale eindexamens om verspreiding van het coronavirus het hoofd te bieden. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.

Het schrappen van de centrale eindexamens is een nieuwe vergaande maatregel van het kabinet, waar Slob vorige week nog liet weten alles in het werk te stellen om de bepalende toetsen door te laten gaan. Vanuit de Tweede Kamer en het onderwijs kwam stevige kritiek op dat voornemen, waar de minister nu gehoor aan geeft.

In de nieuwste corona-update alle aangescherpte maatregelen van het kabinet op een rij, de wildwest-taferelen op Schiphol, en nog veel meer coronanieuws. Luister de podcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.