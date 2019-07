Romeinen ziek door het huisvuil

Het afval op straat tast de gezondheid van de Romeinen aan. Meeuwen, vliegen en ratten komen op het vuilnis af. In enkele buitenwijken van Rome hebben zelfs zwijnen toegeslagen. De minister van Milieu, Sergio Costa, slaat alarm en heeft gezegd dat burgemeester Virginia Raggi van Rome binnen hoogstens drie weken het vuilnisprobleem moet oplossen.

AMA, het gemeentebedrijf dat verantwoordelijk is voor het ophalen van vuilnis, liet echter weten dat het zeker nog tot Kerstmis zal duren, voordat de problemen zijn opgelost, en mogelijk nog langer. Raggi heeft de afgelopen drie jaar al vier keer het management van AMA vervangen, maar dat heeft weinig uitgehaald. Ondertussen beschuldigt de burgemeester Lazio, de regio waarin Rome ligt en die door politici van een andere kleur wordt bestuurd, van tegenwerking.

Volgens onderzoeksbureau Censis is slechts 9% van de Romeinen tevreden over de hygiëne in hun stad. Burgemeester Raggi is, net als andere politici van de Vijf Sterrenbeweging, principieel tegen vuilverbrandingsinstallaties, ook al hadden die de problemen een stuk kleiner kunnen maken. Rome gebruikt zogenaamde TMB’s, installaties die het afval mechanisch-biologisch scheiden. Die kunnen de toevloed van vuilnis echter niet aan.