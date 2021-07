Evenementenbouwers vinden plannen kabinet ’zuur en onnodig’

Vanwege het snel stijgende aantal positieve coronatests overweegt het kabinet meerdaagse evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. Een besluit daarover valt vrijdagochtend, als de verantwoordelijke ministers hebben gesproken over een spoedadvies van het Outbreak Management Team.

„Wij hebben als sector heel hard gewerkt aan die Fieldlab-evenementen en we hebben daarmee echt laten zien dat het kan”, vertelt Jansen. Volgens haar zijn er in totaal 129.000 mensen bij de evenementen geweest en er waren 103 coronabesmettingen. „Nu lijkt het alsof een aantal partijen - volgens de media vooral de horeca - zich niet aan de afspraken houden met testen voor toegang. Dan wordt iedereen over één kam geschoren.”

Jansen gaat deze week, samen met andere mensen uit de sector, iedere dag virtueel om de tafel met het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Economische Zaken om te praten over meerdaagse evenementen en tussentijds testen. Ook het hoge aantal besmettingen komt daarbij aan bod. „Wij vinden echt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen de branches”, sluit Jansen af. „Structureel gezien gaat het bij onze sector goed, vooral bij buitenevenementen. Zoiets als Lowlands is echt een hele andere tak van sport.”