Podcast met Wierd Duk 'Hoe kunnen linkse clubs deze denkspagaat maken?'

Hoe komt het dat linkse clubs als D66 of BNNVARA een hekel hebben aan conservatieve christenen, maar conservatieve moslims graag verwelkomen? Dat vraagt Wierd Duk zich af in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het land van Wierd Duk’. ‘De hoofdredacteur van VARA-website Joop.nl sprak over een ’fucking christen’ die zich niet wilde laten vaccineren en daarom in zijn ogen maar dood moest. Over moslims die zich niet willen laten vaccineren had hij dit nooit durven zeggen.’ Ook het nieuwe D66-kamerlid dat zich tooit met hoofddoek wekt bij Duk verbazing op. ‘Dat zij voor een progressieve partij als D66 in de Kamer komt, vind ik vreemd. Je verwacht zo iemand eerder bij een conservatieve club als Denk.