Polen ent alleen volwassenen tot 60 jaar in met AstraZeneca

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde het middel vrijdag goed voor iedereen boven de achttien jaar, maar gaf wel aan dat er niet genoeg gegevens zijn om te beoordelen hoe goed het werkt bij 55-plussers. De waakhond verwacht evenwel dat het ook ouderen bescherming biedt.

In Oostenrijk en Duitsland hebben medische deskundigen aanbevolen het vaccin alleen toe te dienen aan mensen tussen de 18 en 65 jaar. Het Italiaanse geneesmiddelenagentschap adviseert het AstraZeneca-vaccin alleen te gebruiken bij inwoners jonger dan 55, ook omdat nog onduidelijkheid bestaat over de effectiviteit bij ouderen.

Het gaat om het derde coronavaccin dat is goedgekeurd in de Europese Unie, na de (duurdere) vaccins van Moderna en Pfizer/ BioNTech. AstraZeneca lag de afgelopen tijd onder vuur in de EU omdat het minder kan leveren dan was afgesproken.